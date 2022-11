Rieti, Micheli nuovo presidente cda Takeda

02 novembre 2022 a

a

a

Dal primo novembre 2022 Francesca Micheli è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Takeda Manufacturing Italia S.p.A, ovvero la realtà produttiva di Takeda che in Italia vanta due siti, a Rieti e a Pisa, dedicati alla produzione di farmaci plasmaderivati. Laureata in Chimica, master in Ingegneria Computazionale, reatina, è entrata a far parte dell'azienda nel 2001 e, da allora, è stata determinante per il successo dei numerosi progetti di trasferimento tecnologico e di espansione della capacità che hanno sostenuto la crescita dei due stabilimenti. Oggi è la prima donna alla guida di uno stabilimento produttivo Takeda in Italia.

Presentato il primo Bilancio di Sostenibilità annuale dello stabilimento Takeda di Rieti

Il suo ruolo per certi versi si affianca a quello di un’altra donna alla guida, l’amministratore delegato di Takeda Italia, Annarita Egidi. Un segno tangibile che in Takeda la leadership parla anche al femminile. Parte integrante della cultura aziendale è infatti la diversità di genere, valore rispecchiato dall’equilibrio raggiunto nella popolazione aziendale, dove la componente femminile vanta una quota del 52% a livello globale, del 47% nella sede di Roma e del 48% nell’amministrazione degli stabilimenti.“Sono incredibilmente onorata di essere stata nominata nuovo Responsabile del sito produttivo di Rieti-Pisa, una posizione che testimonia la fiducia dell’azienda nei miei confronti e che ho molto apprezzato” dichiara Francesca Micheli.

Takeda investe 100 milioni e prevede 150 assunzioni

“L’obiettivo è quello di proseguire lungo la strada di successo già tracciata in questi ultimi anni, puntando al raggiungimento del raddoppio della nostra capacità produttiva perché il numero di pazienti che, in Italia e nel mondo, ha bisogno di essere trattato con terapie plasmaderivate di altissimo profilo qualitativo è in continua crescita”.

Mezzo secolo nella lotta alle malattie rare, la Takeda in festa





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.