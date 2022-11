Rieti, fiamme devastano bus Cotral: passeggeri illesi e viabilità in tilt

Paolo Giomi 02 novembre 2022 a

Attimi di paura, nella tarda mattinata di mercoledì 2 settembre, tra le frazioni di Colonnetta e Granari, territorio comunale di Montopoli di Sabina. Lungo la strada che tra strette curve porta dalla regionale Ternana all’accesso al capoluogo comunale, per cause ancora da accertare, un bus di linea della Cotral che in quel momento transitava regolarmente lungo la tratta di percorrenza, ha preso fuoco dalla parte posteriore. Un principio d’incendio che, in pochissimo tempo, ha letteralmente carbonizzato il vano posteriore del mezzo, innalzando verso il cielo una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. E fortuna ha voluto che la prontezza dell’autista del convoglio, accortosi immediatamente del principio d’incendio, abbia fatto scendere per strada tutti i passeggeri, rimasti illesi nell’incidente proprio grazie all’accortezza del conducente. Che nulla però ha potuto contro il propagarsi delle fiamme, che in una manciata di minuti hanno avvolto il bus in tutto il vano posteriore.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto, e i carabinieri della compagnia mirtense, per il supporto alla gestione della viabilità. Che è stato, poi, il vero problema dell’intero pomeriggio, appurata l’incolumità di tutti i passeggeri del mezzo.

La strada, infatti, è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo in entrambi i sensi di marcia, cosa che, purtroppo, ha generato non pochi disagi ad una grossa fetta di viabilità locale, dal momento che l’attraversamento da Colonnetta ai Granari, in quel tratto, rappresenta non soltanto l’unico collegamento diretto tra la regionale Ternana e il borgo di Montopoli – la viabilità è stata deviata verso il bivo di Capacqua-Poggio Mirteto Scalo, da dove, tornando a ritroso, si è potuto accedere a Montopoli centro – ma soprattutto il collegamento principale tra la strada regionale Ternana e la strada provinciale Sabina, che collegandosi alla direttrice all’altezza della frazione di Granica, rappresenta un collegamento strategico anche verso i Comuni di Castelnuovo di Farfa e Fara in Sabina. Per fortuna, però, che nessun danno a cose e persone, all’infuori del bus Cotral, è stato registrato.

