Rieti, McDonald's sbarca in Sabina e assume 55 persone

Arrivano altre importanti novità sul fronte occupazionale per il Comune di Fara Sabina, e in particolare per la frazione di Passo Corese. Dove, a poche ore dall’avvio delle selezioni per il reclutamento avviate da una società committente del marchio Eurospin e finalizzate all’inserimento di nuovo personale nel magazzino logistico che il brand della grande distribuzione si appresta ad aprire nell’agglomerato industriale di via Ternana, anche un altro simbolo prestigioso, stavolta nel campo della ristorazione, annuncia l’imminente assunzione di 55 risorse da impiegare nel suo nuovo punto vendita farense, stavolta previsto nel nascituro centro commerciale Tornarino, in prossimità della rotatoria lungo la statale Salaria.

Ed è un nome altisonante quello che viene fuori dai portali telematici degli annunci di lavoro. Sui quali, da alcune ore, campeggia l’annuncio delle selezioni che McDonald’s Italia si appresta ad avviare per l’assunzione di 55 risorse tra addetti alla ristorazione e restaurant manager proprio, si legge letteralmente, “per la nuova apertura di Fara Sabina”. Il che riporta direttamente al nuovo fast-food che, a questo punto al 100%, aprirà nella nuova area commerciale in fase di realizzazione proprio all’ingresso di Passo Corese. Dove, secondo i rumors circolati nei mesi scorsi, dovrebbero approdare anche marchi del calibro di Conad, per la grande distribuzione, Nova-Euronics, per i prodotti tecnologici, e Tigotà, per i casalinghi e la cura del corpo. Oltre ad altri imprenditori, non soltanto di caratura nazionale, che decideranno di aprire, o anche di trasferirsi, nel nuovo centro di Tornarino.

“In Italia McDonald’s è oggi presente con più di 630 ristoranti e impiega oltre 27mila persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1 milione di clienti – si legge nell’annuncio della catena Usa - i ristoranti McDonald’s sono per il 90% gestiti secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali. Offriamo il nostro supporto alle comunità locali in cui operiamo, attraverso attività e iniziative concrete. Il nostro impegno a favore dell’ambiente e della sostenibilità ci accompagna in ogni nostro passo, dall’utilizzo di packaging sostenibili, all’adozione di una corretta gestione dei rifiuti, fino all’istituzione di giornate dedicate ad attività di raccolta dei rifiuti”.

Sui tempi, al momento, non è dato sapere nulla, ma di certo occorrerà aspettare innanzitutto che l’area commerciale venga ultimata prima di vedere aprirsi un nuovo sbocco occupazionale sul territorio.

