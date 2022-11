Rieti, il cammino dei templari fa tappa nel Cicolano

Francesca Sammarco 01 novembre 2022 a

“Il Cammino dei Templari - Guido Carlucci 2020” è l’associazione presieduta da Guido Carlucci, storico dell’arte, pittore, scultore, studioso di Leonardo da Vinci, che in questi ultimi anni si è concentrato nella ricerca dei simboli dei cavalieri templari (monaci combattenti, difendevano i pellegrini in viaggio verso la Terrasanta) scovandone 170 tra Sabina, Cicolano, Velino. Carlucci organizza visite guidate e il 30 ottobre, con il “Nomus Trek” di Roma e la guida Aigae Maria Scolastica un gruppo di 30 escursionisti ha visitato Castelmenardo e Corvaro. Camminando nel borgo di Castelmenardo il gruppo ha visto 4 portali con segni templari, ha partecipato a I sapori del borgo antico, con le cantine aperte e le ricette della tradizione, a piedi è salito a Colle San Mauro, per vedere le epigrafi nella vecchia chiesa. Nel pomeriggio il gruppo si è spostato a Corvaro e qui si sono aggiunti diversi corvaresi, interessati a partecipare alla visita al paese vecchio: simboli templari sui portali di Porta Calata, nei resti della chiesa di S. Maria. Alla Rocca, Carlucci ha scovato anche cisterne e cunicoli sotterranei che arrivavano fino a San Francesco Nuovo e a San Francesco Vecchio. “Seguendo gli scritti di Monsignor Giovanni Maceroni ho approfondito le ricerche e ho trovato anche i resti della chiesa di Santa Caterina e Castel Sant’Angelo in Valle Riu. All’Archivio di Stato a L’Aquila ho trovato riscontri sulla Rocca e i cunicoli lunghi 4 km, Porta Capolaterra, Santa Maria del Ponte, la fiera di Santa Caterina”. Prossima escursione il 12 novembre a Rieti alle 11 alla chiesa di Sant’Agostino, visita alla casa natale di Angelo Tancredi, piazza San Francesco, fino alla Cattedrale (il libro di Padre Raniero Cantalamessa su Angelo Tancredi ”L’angelo Custode di San Francesco” è stato presentato a settembre alla chiesa di San Domenico, come anteprima degli eventi per l’ottocentenario del primo presepe). “Ho apprezzato i complimenti del sindaco di Borgorose e Presidente della Provincia Mariano Calisse che ha confermato il suo impegno per sistemare la Rocca Templare di Corvaro. Presto presenteremo insieme il Cammino dei Templari nel Cicolano, un valore aggiunto alla grande storia degli Equi, che viaggia in sinergia con il Cammino dei Briganti” dichiara Carlucci.



