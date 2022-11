Rieti, discarica in Sabina: il Tar dà ragione a Legambiente

01 novembre 2022 a

a

a

Ennesima bocciatura per la discarica di Magliano Romano, con il nono ricorso vinto da enti e associazioni contro la decisione della regione Lazio di riconvertire la discarica per inerti in discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Un mese fa, la quinta sezione del Tar aveva bocciato la compatibilità ambientale che era stata rilasciata dalla regione Lazio. Ora è arrivata la bocciatura della determinazione della Pisana su cui figurava la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto di riconversione della discarica, accogliendo un ricorso di Legambiente. “Siamo contenti che una un'associazione di rilevanza nazionale si interessi di un tema a noi caro – ha scritto, in una nota, l’Associazione Ecologica Monti Sabatini - No discarica Magliano Romano - questa è la strada giusta, che noi abbiamo sempre indicato, fare della discarica un tema di rilevanza nazionale, ed è per questo che abbiamo promosso tantissime interrogazioni”. Soddisfatto anche il consigliere regionale di Europa Verde Marco Cacciatore. Secondo il Tar, infatti, la riconversione della discarica contrasta con i principi sanciti dal Piano Rifiuti regionale. “Oltre alle interpretazioni sul rispetto delle distanze dai siti sensibili (scuole, centri abitati) – ha spiegato, in una nota, Cacciatore - numerose erano anche le criticità in merito alla presenza di falde nel sottosuolo, requisiti naturalistici intorno al sito, problematiche sulle infrastrutture di collegamenti e la sussistenza di possibili vincoli da usi civici sull'area. Questa è una vittoria importante delle cittadine e dei cittadini e soprattutto del comitato associazione ecologica Monti Sabatini - No discarica Magliano Romano, che ha combattuto per anni contro uno scempio reiterato”. Ora le province del Lazio e Città Metropolitana devono realizzare il sistema impiantistico basandosi sul quadro normativo esistente, “quindi – ha continuato Cacciatore -eliminando la centralità di discariche e inceneritori, dismettendo e delocalizzando i TMB e riconvertendoli in impianti di recupero materia (ReMat). Si trattino i rifiuti secondo prossimità e autosufficienza, come definito dalla legge Egato, da poco varata in consiglio regionale: Roma, quindi, come era previsto già dal Piano Regionale, provveda a rispettare l'autosufficienza impiantistica sul proprio territorio, senza più gravare sul resto della città metropolitana”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.