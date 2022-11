Rieti, controlli antidroga: unità cinofile dei carabinieri davanti alle scuole

Sullo stesso argomento: Si rifornisce di droga a Roma per spacciarla in città: arrestato 50enne

01 novembre 2022 a

a

a

Nei giorni corsi, i militari della Compagnia carabinieri di Rieti hanno effettuato un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di edifici scolastici del centro, concentrato negli orari d’entrata e d’uscita degli alunni. L’attività ha visto in campo un ampio dispositivo di pattuglie con colori d’istituto e in abiti civili, supportate da Unità antidroga del Nucleo Cinofili di Roma - Ponte Galeria.

I militari hanno controllato decine di ragazzi nei pressi di vari istituti scolastici e lungo le principali vie del capoluogo. Analoghi servizi verranno ripetuti, in pieno accordo con i responsabili degli istituti scolastici, anche nel corso dell’anno scolastico e su tutto il territorio della provincia.



