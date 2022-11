Rieti, commemorare i defunti è un salasso. Rincari di fiori e lumini del 70 per cento

01 novembre 2022 a

Crisi o non crisi ci sono le tradizioni da rispettare. Come la visita ai propri cari defunti con un omaggio floreale. Ma non vengono risparmiati nemmeno i fiorai dal generale aumento dei prezzi che si registra in questi mesi. E così anche omaggiare i defunti può rappresentare un salasso per molti. Il prezzo del crisantemo, il fiore più comune da por tare nei cimiteri, è arrivato alla soglia dei due euro. E ad aumentare è anche il prezzo dei lumini, che – soprattutto in questi giorni – sono molto richiesti sul mercato. Anche loro arrivano a costare, in alcuni casi, fino a due euro. Con le versioni medie a 5 euro e i più grandi che sfiorano i 9 euro. I rincari non sono una prospettiva positiva per i fiorai, in generale, poiché il settore era stato già colpito dalla restrizioni Covid19.

“Non c’è un settore dove la crisi per l’aumento dei prezzi non si fa sentire – ha commentato Marco Martini, titolare del negozio di fiori davanti al cimitero –. Alcuni prodotti per noi sono aumentati anche del 70%, mettendoci seriamente in difficoltà. Non dimentichiamo, che siamo state una delle categorie più colpite durante l’emergenza Covid. Come è possibile immaginare si lavora maggiormente durante le feste e le ricorrenze ed un calo di vendite in questi periodi si farà risentire in tutto l’anno. Gli acquisti in queste ore ci sono, ma sono calate le vendite. Se prima il cliente in questi giorni spendeva 20 euro per un mazzo di fiori, lo stesso mazzo lo può pagare anche 35 euro, quindi acquisterà un mazzo più piccolo”. Spostandoci in altri negozi la situazione non cambia. “Stiamo lavorando e già di questi tempi non è poco – fanno sapere dal negozio Fiori in Armonia –. La crisi si sente e si respira, il nostro settore già martoriato sta vivendo, con l’aumento dei prezzi, un momento non facile. Le vendite ci sono ma sicuramente si avverte un calo importante”. Diminuzione delle vendite, che può arrivare anche al 40%.

“L’aumento del costo dei prodotti sta facendo diminuire le vendite – sottolinenano dal negozio il Paradiso dei Fiori –. In questi giorni, per la loro importanza tradizionale sicuramente si lavora di più, ma è importante ricordare, che sono anche diminuite le vendite rispetto allo scorso anno”. La situazione particolarmente difficile del settore è stata confermata dal presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo: “il mercato floreale – ha dichiarato – sta risentendo molto della problematica legata all’aumento dei prezzi. Questa situazione allarmante si riflette sull’occupazione, creando non poche difficoltà”.



