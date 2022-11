Rieti, strade del centro invase da piccoli mostri per la festa di Halloween

31 ottobre 2022 a

Ci voleva Halloween per riempire le strade del centro cittadino di gente. Bambini in maschera, ma anche tante famiglie hanno celebrato nel pomeriggio la festa Halloween. Una tradizione anglosassone che si è ormai affermata anche in Italia.

A organizzare l'evento la Pro loco di Rieti che ha allestito scenografia e stand in piazza Vittorio Emanuele II per donare caramelle ai più piccoli mentre i più grandicelli hanno bussato alle porte dei negozi e le case del centro storico. Commercianti e residenti hanno dimostrato di gradire l'iniziativa e soprattutto il via-vai chiassoso dei piccoli mostriciattoli che come tradizione al grido di “dolcetto o scherzetto” hanno fatto incetta di caramelle e leccornie varie riempiendo i secchielli dalla tradizionale forma di zucca.

Halloween come Carnevale? A giudicare dalle tantissime maschere variegate che poco erano in tema sembrerebbe proprio di sì. Ma l'importante è stato riuscire a far divertire grandi e piccini e in questo la Pro loco è riuscita pienamente nell'intento.

