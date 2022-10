Rieti, consegnati dieci brevetti di Blsd del corso organizzato dal Lions Club Cittaducale

30 ottobre 2022 a

Con la consegna dei brevetti si è concluso, nell’Aula magna dell’ASL in via del Terminillo il corso di BLSD. Il Corso è stato promosso dal LIONS Club di Cittaducale in collaborazione con L’ASL che ha messo a disposizione un medico e tre infermiere specializzate le quali hanno istruito, tra gli altri dieci volontari civitesi ad un primo intervento nei casi estremi di infarto o arresto cardiaco attraverso manovre di primo intervento di rianimazione, massaggio cardiaco e uso del defibrillatore.

Hanno superato la prova scritta e pratica ottenendo il brevetto BLSD rilasciato dalla ASL di Rieti: Fabio Buono, Fabio Chiappa, Alessandro Ermini, Luigi Gentile, Felice Giacomelli, Mariello Giordano, Antonio Passi, Danilo Perazzoli, Sergio Scorretti, Benedetto Tempesta.

“Ancora una volta – ha commentato Sergio Scorretti - il Club Lions di Cittaducale si e' dimostrato parte attiva nei confronti della collettivita' sponsorizzando un corso di formazione per l'utilizzo di defibrillatori già acquistati e installati nei punti strategici del paese. Voglio ringraziare la dirigenza ASL che ha messo a disposizione il medico e le infermiere cui va tutto il nostro apprezzamento”.

