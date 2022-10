Rieti, Mariano Calisse candidato per la Lega alle regionali: "Un vero onore rappresentare il Reatino"

30 ottobre 2022 a

a

a

Si è tenuto questa mattina il direttivo provinciale della Lega, il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, è stato proposto come candidato alle prossime elezioni regionali. "Per me è un onore - spiega Calisse a margine dell'incontro - avere la fiducia del mio partito per rappresentare il Reatino.

Seconda bonifica del fosso Corese di Fara in Sabina

Un territorio a cui mi sono dedicato con tanto impegno e che spero di continuare a rappresentare con forza. La Lega ha preso così l'impegno che, in caso di vittoria, sarò io a rappresentare il Reatino, a prescindere dalla legge elettorale che consente di eleggere un solo consigliere.

Via libera al nuovo piano provinciale dei rifiuti

Un riconoscimento importante, un’opportunità da non perdere non solo per me ma per l'intero territorio. Va ricordato - conclude Mariano Calisse - che il mio mandato in provincia volge al termine e non esistono incompatibilità con la carica di sindaco quindi è il momento giusto per fare questo passo. Darò tutto ciò che posso senza risparmiarmi".

Dieci anni fa moriva il senatore Cicolani, il ricordo di Forza Italia e del sindaco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.