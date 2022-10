Rieti, in arrivo 17 nuove assunzioni in Comune. Ecco i posti disponibili

Monica Puliti 30 ottobre 2022 a

“Le assunzioni avverranno a novembre”. A dirlo è l’assessore al Personale, Oreste De Santis, dopo che la Cosfel – commissione del ministero dell’Interno deputata al controllo della compatibilità finanziaria degli enti in pre-dissesto con eventuali assunzioni – ha richiesto, tra i documenti necessari per l’assenso, anche il bilancio consolidato del Comune di Rieti, che, sottolinea l’assessore, sarà approvato la prossima settimana. Documento che fotografa la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente e il risultato economico dell’attività complessiva svolta dallo stesso Comune attraverso le articolazioni in cui è organizzato, i suoi enti strumentali e le società controllate e partecipate.

A dire il vero il documento doveva esere approvato nel corso del consiglio comunale di venerdì scorso ma il ritardo della relazione del revisore dei conti, che deve arrivare ai consiglieri 48 ore prima della seduta, ha impedito la discussione e quindi la seduta è stata aggiornata a mercoledì. Un piccolo incidente di percorso che però non sembra poter cambiare gli obiettivi. “Il bilancio consolidato sarà appena approvato dal consiglio comunale sarà trasmesso alla Cosfel la cui risposta è pressoché immediata: solo allora procederemo con le 17 nuove assunzioni” ribadisce l'assessore De Santis.

