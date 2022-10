Rieti, la crisi economica incombe anche sul ponte di Ognissanti

Monica Puliti 30 ottobre 2022 a

Per il ponte di Ognissanti, per tradizione, ci si sposta per concedersi qualche giorno di relax o tornare nelle seconde case da organizzare in vista dell’inverno. Come accade a Terminillo dove in questo periodo, e fino al giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, le strutture alberghiere resteranno chiuse per riaprire con l’avvio della stagione invernale che al momento non promette nulla di buono sia a livello meteorologico che a livello di apertura degli impianti di risalita. Sulla montagna reatina, grazie a queste giornate di bel tempo, i fine settimana registrano l’arrivo di molti turisti e, appunto, di proprietari di seconde case. “Il sabato e la domenica abbiamo una buona affluenza – conferma il presidente della Pro loco terminillese, Antonio Cavalli –. Si tratta di presenze giornaliere visto che le strutture alberghiere sono al momento chiuse, legate al turismo ma anche a chi torna per riorganizzare la casa in cui trascorrere i week end invernali. Il sole ci sta aiutando e, viste le previsioni, dovrebbe giocare a nostro favore anche durante tutto il ponte dei morti”.

Buone notizie anche dalla Valle del Salto dove Claudio Ponzani, dell’agriturismo La Ferrera di Varco Sabino, parla di “prenotazioni in vista del ponte grazie al tempo ma grazie anche e soprattutto alla qualità dei servizi che offriamo, dovuta ad anni di esperienza”. Una zona della provincia, la Valle del Salto, dove le presenze turistiche non mancano mai durante tutte le stagioni, specie quella estiva accelerata da un lago e da un ambiente naturalistico di rara bellezza.

Come bellissima è anche la Valle del Turano e accoglienti i borghi che si affacciano sul bacino lacustre: pure qui i turisti non fanno mancare la loro presenza durante l’estate e scelgono poi di raggiungere queste zone, incastonate in una natura pressoché incontaminata, nei week end. “Abbiamo qualche prenotazione – dice Luigi Franchi, titolare dell’hotel Turano, a Castel di Tora –, niente di eccezionale, ma un andamento in linea con lo stesso periodo dell’anno scorso”. Situazione più che tranquilla ad Albaneto di Leonessa dove Fabio Nataluci dell’albergo ristorante residence “Da Tonino” parla di “prenotazioni al momento ferme” con la speranza che con l’avvicinarsi delle feste, qualcosa si muova. Il periodo di particolare congiuntura economica, dovuta al caro vita, non aiuta le famiglie che prima di spostarsi ci pensano un bel po’.



