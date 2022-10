Rieti, fiamme al distributore di benzina. Paura in via Pietro Nenni

P.C. 29 ottobre 2022 a

Momenti di paura questa mattina, intorno alle ore 13.30, per un incendio divampato in uno dei locali della stazione di servizio Ip di via Pietro Nenni nei pressi del Cimitero monumentale. In fiamme è andato lo stabile della stazione di servizio che ospita ufficio, bar oltre a una officina e locali di servizio. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio e clienti intenti a rifornire le proprie vetture al self service visto che a quell'ora bar e uffici erano chiusi.

L’incendio è divampato a pochissimi metri dagli erogatori di carburante ma le fiamme non hanno raggiunto le pompe grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona rifornimento scongiurando allo stesso tempo possibili esplosioni. Un'altra squadra ha invece provveduto a domare le fiamme e a mattere in sicurezza il manufatto dal quale si sono sprigionate le fiamme. Nel frattempo polizia e carabinieri hanno chiuso al traffico via Nenni per consentire le operazioni di soccorso.

Sulle cause dell'incendio sarà fondamentale il rapporto che stileranno i Vigili del Fuoco. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi. La colonna di fumo che si è levata al cielo a causa dell'incendio è stata visibile da ogni angolo della città creando apprensione tra i reatini. Il traffico su via Nenni è tornato alla normalità una volta terminate le operazioni da parte dei pompieri reatini. Non sono mancati i disagi alla circolazione.

