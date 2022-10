Rieti, Aborto e contraccezione: successo del convegno dell'associazione Luca Coscioni

Paola Corradini 28 ottobre 2022 a

Grande partecipazione al convegno organizzato, presso la Sala Consiliare del Comune, dalla Cellula reatina dell’Associazione Luca Coscioni. Tema del primo appuntamento monotematico: “Io sono donna – Aborto e Contraccezione”, incentrato su interruzione volontaria di gravidanza, contraccezione ed educazione sessuale. In una nota a firma del presidente Raffaele Fracassi, la Cellula Coscioni ha espresso “gratitudine e soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento” che ha visto molti interventi. La giornalista e informatica Sonia Montegiove, ha illustrato “Mai Dati”, l’inchiesta giornalistica, condotta insieme a Chiara Lalli, che ha mappato l’obiezione di coscienza in tutti gli ospedali del nostro Paese, e le difficoltà di ottenere i dati relativi all’obiezione di coscienza a tutti i livelli, dalle strutture sanitarie al Ministero della Salute. Ha spiegato l’importanza di tali dati per consentire di sapere se gli ospedali del proprio territorio garantiscono in maniera efficace il diritto di ricorrere all’IVG, conoscendone i tassi di obiezione relativi a ginecologi, anestesisti, ostetriche e personale non sanitario, le modalità di accesso e la possibilità di ricorrere all’aborto farmacologico. Marina Toschi, ginecologa, igienista e membro di società e organismi di garanzia del diritto all’aborto nazionali, europei e internazionali, ha raccontato il suo impegno quarantennale al fianco delle donne e del loro diritto all’autodeterminazione, iniziato quando l’unico aborto possibile era quello clandestino e non ancora terminato, nonostante i 44 anni passati dall’approvazione della 194.

Ha parlato delle realtà sanitarie che garantiscono l’applicazione della 194 e di quelle dove invece l’accesso all’IVG è ostacolato e, talvolta, negato costringendo le donne a percorrere anche centinaia di chilometri. Il problema emerso è che la quasi totalità delle Regioni non ha mai recepito la direttiva ministeriale del 2020 che chiedeva di estendere il limite dell’aborto farmacologico a 9 settimane, dalle attuali 7 stabilite, con la conseguenza che solo il 26% delle IVG viene fatta farmacologicamente e non chirurgicamente. Un dato è impressionante è che il 35% degli ospedali italiani non effettua IVG, nonostante la 194 preveda l’obbligo di ogni presidio ospedaliero di garantire tale servizio.

Sempre la Toschi ha sottolineato l’importanza della contraccezione, spiegando che, nei Paesi in cui viene garantito l’accesso gratuito ai dispositivi contraccettivi, si registra un drastico calo di IVG; in Italia la contraccezione è gratuita solo in tre Regioni e per fasce d’età (Puglia, Emilia Romagna e Toscana), nonostante la 194 prevedrebbe anche la gratuità degli anticoncezionali. “Teniamo a ribadire - dice Fracassi - che nella nostra Provincia, nonostante un tasso di obiezione di coscienza relativo ai ginecologi del 79% (stando ai dati del 2021), è garantita la piena applicazione della 194, con un percorso che inizia nel Consultorio e termina in ospedale, nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge. Tale servizio, per mancanza di personale, è attualmente svolto a cadenza settimanale.”

