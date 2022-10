Rieti, il sindaco Sinibaldi all'incontro per il rilancio delle città medie attraverso il Pnrr

28 ottobre 2022 a

a

a

Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha partecipato all'incontro "L'Italia in Comune - il rilancio delle Città medie attraverso il PNRR" che si è tenuto a Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno su iniziativa del sindaco Marco Fioravanti, che ha coinvolto anche i sindaci dell'Aquila Pierluigi Biondi e di Terni Leonardo Latini. "Viviamo un'epoca in cui è prioritario e urgente modificare l'approccio culturale finora dominante, quello cioè basato unicamente su numeri, quantità, demografia - ha dichiarato il sindaco Daniele Sinibaldi -. Un sistema tutto incentrato sui grandi agglomerati urbani e metropolitani a scapito delle città medio-piccole, deteriorando fortemente, peraltro, anche la qualità della vita delle grandi città stesse.

Scorte d'acqua in montagna. Progetto per fare 14 invasi presentato dalla Fondazione Varrone

Oggi il primo vero e concreto cambiamento da compiere è tornare a parlare di prossimità, di servizi alle piccole e medie comunità, di scelte improntate sulle necessità delle persone e non dei bilanci. In questo contesto città come le nostre, oltre a realizzare concretamente progetti e infrastrutture, devono porsi l'obiettivo più alto di darsi un'identità, condivisa e complessiva. Da tempo si parla di 'questione meridionale' o di 'questione delle imprese del Nord' ma è il momento di far emergere fortemente anche il tema dell'Appennino e del Centro Italia, a tutti i livelli.

Anci Lazio, l'assemblea dei sindaci l'11 novembre

Lavorare su questa visione comune può darci la spinta anche per costruire progettualità e strategie più ampie sui nostri territori, che vadano oltre i singoli puntuali interventi. In questo penso, inevitabilmente, ai collegamenti tra i due Mari e alle relazioni dell'intero territorio dell'Appennino centrale con Roma, la metropoli italiana per eccellenza. Sono convinto che tutti insieme - Rieti, L'Aquila, Ascoli, Terni e altri - come area vasta, saremmo in grado di dialogare con la Capitale, utilizzandola anche come opportunità. Continuando da soli, invece, rischieremmo sempre più di essere considerati semplicemente periferia dell'impero".

In fase di affidamento gli incarichi di progettazione, entro 14 mesi partiranno una serie di importanti opere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.