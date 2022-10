Rieti, giallo Cipriani: prelievi del Dna per il "fattore" Leonino e il cugino Francesco

28 ottobre 2022 a

Potrebbero davvero essere vicine a una svolta le indagini sulla scomparsa lo scorso 22 luglio da Cerchiara di Silvia Cipriani i cui resti, riconducibili a lei, sono stati rinvenuti a due mesi dalla sua scomparsa in un bosco di Montenero Sabino. Ieri sono stati convocati in Questura per essere ascoltati il "fattore" Leonino e il cugino Francesco. Nel corso dell'incontro ai due sarebbero stati eseguiti prelievi per gli accertamenti necessari al Dna oltre ad essere rilveate le impronte digitali, finalizzate appunto ai riscontri tecnico scientifici che si stanno effettuando sulla sua Fiat Panda Station wagon.

A rilevare questi dettagli è stato proprio il cugino Francesco tornato a parlare ai microfoni dell'inviata del programma di Raiuno Storie italiane Roberta Spinelli. Leonino e Francesco, come raccontato da quest’ultimo stati inoltre tenuti inizialmente nella stessa stanza (ma senza che i due si scambiassero parola) per quasi un'ora per essere successivamente condotti in locali diversi, dove hanno avuto inizio i colloqui. Il cugino di Silvia, Francesco, ha risposto alle domande degli inquirenti per quasi tre ore, mentre il "fattore" Leonino ha lasciato la Questura molto più tardi, intorno alle 20.

Giallo Silvia Cipriani, il "fattore" Leonino e il cugino Francesco interrogati per ore in Questura

