Rieti, giallo Silvia Cipriani: il "fattore" Leonino e il cugino Francesco interrogati per ore in Questura

Paola Corradini 28 ottobre 2022 a

a

a

La giornata di ieri, con la convocazione in Questura di Leo, il fattore, e del cugino Francesco (nella foto), quali persone informate sui fatti, potrebbe aver segnato una svolta decisiva sulla vicenda di Silvia Cipriani, l’ex postina 77enne scomparsa tra il 21 e il 23 luglio e il cui corpo è stato rinvenuto due mesi dopo in una zona impervia nel bosco sotto Montenero. Quella di ieri per Leone è stata la quinta convocazione in questura proprio per cercare di ricostruire quanto e cosa sia accaduto realmente. È ormai chiaro per tutti, compresi i difensori di Valerio, che se qualcosa è accaduto il luogo centrale è la casa di Cerchiara.

Giallo scomparsa di Silvia Cipriani: spuntano due video girati dal nipote

Con una comunicazione da parte della questura Leonino era stato invitato a presentarsi appunto ieri. Alle 15, a sorpresa è arrivato anche Francesco, cugino di Silvia forse la persona che da subito non ha avuto timore di esporsi alle telecamere sostenendo addirittura che Silvia avesse un vero e proprio tesoretto e che quindi la causa della sua morte era legata ad una questione economica. Un arrivo completamente diverso quello di Leonino e Francesco, il primo in silenzio e con il suo modo di fare pacato che ormai tutti conoscono. Francesco invece è arrivato sorridente come un attore che entra in scena.

Nuovi sopralluoghi nelle case di Silvia Cipriani a caccia di documenti

Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni. É chiaro ormai che le indagini hanno preso una direzione ben definita come spiegato anche dall’avvocato di Valerio Cipriani, indagato per omicidio dalla Procura di Rieti.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DI RIETI DEL 28 OTTOBRE (Edicola digitale)

Giallo Silvia Cipriani, aggredita giornalista della Rai: “E' stato il padre di Tamara”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.