Rieti, vertenza Reset: si accelera per trovare una soluzione

Con il passare delle ore cresce la preoccupazione per il futuro dei 70 lavoratori della Reset in sciopero da lunedì mattina. Ieri pomeriggio i sindacalisti della Fim Cisl, Uilm e Fiom con un rappresentanza dei dipendenti dell’azienda sono stati ricevuti dal Prefetto Gennaro Capo. Fuori al Palazzo del Governo altri trenta colleghi hanno portato la loro testimonianza di disagio e preoccupazione in cui vivono ormai da 4 mesi, dal loro ultimo salario ricevuto.

Dall’incontro, immediata è stata la risposta da parte del Prefetto, dove per mercoledì è previsto un tavolo urgente con Comune, Provincia, Regione e l’azienda con i sindacati. “Non possiamo continuare a vivere in questa situazione – hanno commentato i lavoratori – difficile sotto ogni punto di vista. Molti di noi non sono più ragazzini ed il salario è indispensabile per la sopravvivenza nostra e delle nostre famiglie. Tanti di noi sono a mono reddito e per fare la spesa o pagare le bollette in questi mesi, siamo dovuti andare a toccare quei pochissimi risparmi che avevamo”.

I dipendenti della Reset sono tutti specializzati elettricisti, saldatori, carpentieri e montatori. Il loro salario mensile oscilla tra le 1300 euro ai 1500. Facendo un rapido calcolo l’azienda attualmente si trova a dover pagare ai dipendenti circa 392 mila euro. Soldi importanti, che sembra non avere. “Il lavoro – hanno continuato i dipendenti – da gennaio è andato lentamente calando, creando degli istantanei punti interrogativi, dove ci sembrava subito strano come un’azienda che si occupa di fonti rinnovabili, sia in difficoltà”. Proprio questa mattina al Comune, dove è prevista la convocazione del Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio consolidato 2021, parte dei lavoratori con i sindacati sarà presente all’assise.

