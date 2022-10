Rieti, Forza Italia e Calisse: "Intitolare a Cicolani l'aula consiliare della Provincia"

27 ottobre 2022 a

a

a

Dieci anni fa moriva il senatore Angelo Cicolani. Il ricordo del vice coordinatore provinciale di Forza Italia, Moreno Imperatori. "Ancora oggi, a distanza di dieci anni, la provincia di Rieti, beneficia dell’attività politica e amministrativa del senatore Angelo Cicolani. Siamo lieti che il Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, abbia recepito la proposta di Forza Italia, per intitolare al senatore Cicolani l’aula del consiglio provinciale. Siamo convinti che il consiglio provinciale aderirà convintamente alla proposta di Forza Italia. Altresì proponiamo al presidente del consiglio comunale e al sindaco di Rieti, di ricordare nella maniera che ritengano più opportuna la figura del senatore".

“Sono passati 10 anni dalla morte del senatore Angelo Maria Cicolani - ha detto Calisse - e il suo ricordo è ancora vivo e solido dentro ciascuno di noi, soprattutto per l’impegno politico per il territorio Reatino, per il quale si è battuto ogni giorno. Per onorarne la memoria a dieci anni dalla morte, al prossimo consiglio provinciale proporrò l’intitolazione dell’aula consiliare della Provincia di Rieti al senatore Cicolani, sono certo che sia un omaggio dovuto”. Infine il ricordo del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi. "Amministratore competente, politico appassionato e sempre equilibrato, esperto di infrastrutture e lavori pubblici, Cicolani per tre legislature rappresentò con grande dedizione il territorio reatino. A lui si devono molti provvedimenti, compreso il finanziamento per il completamento della superstrada Rieti-Terni. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale di Rieti rivolgo, in questa ricorrenza, un pensiero commosso alla sua memoria e un abbraccio ai familiari”

