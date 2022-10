Rieti, truffe e furti in appartamento: anziani a lezione dai carabinieri

27 ottobre 2022 a

Nell’ambito della campagna informativa organizzata dal comando provinciale dei Carabinieri di Rieti in favore degli anziani e delle fasce sociali più deboli allo scopo di prevenire il sempre crescente fenomeno delle truffe e dei furti in abitazione, nei giorni scorsi, il comandante della stazione Carabinieri di Poggio Mirteto, luogotenente Rodolfo Nese, alla presenza del vice sindaco, Antonino Tomaselli, ha incontrato i cittadini presso la sala consiliare di Poggio Catino. Il luogotenente ha fornito utili indicazioni su come difendersi, distribuendo anche un pratico vademecum, preparato dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, e ha spiegato ai numerosi cittadini presenti le tecniche utilizzate dai malintenzionati, che, sia di persona, sia con contatti telefonici, cercano di “raggirare” il malcapitato di turno. Si ribadisce che, in ogni circostanza dubbia e prima di aderire a qualsiasi richiesta avanzata da sconosciuti, è sempre meglio chiamare il numero di emergenza 112. L’incontro, della durata di circa un’ora, ha suscitato l’interesse degli intervenuti, che sono stati grati per i consigli ricevuti. I truffatori sono veri e propri sciacalli che, approfittando dell’apprensione creata con i loro falsi racconti, sottraggono denaro ovvero altri valori a persone particolarmente vulnerabili.



