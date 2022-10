Rieti, "Nessuno è un'isola": al Flavio spettacolo scritto e interpretato dal gruppo teatrale del liceo Jucci

27 ottobre 2022 a

a

a

Al teatro Vespasiano, il Liceo scientifico Carlo Jucci presenta Nessuno è un’isola, spettacolo teatrale per la regia di Giovanni Leuratti, scritto e interpretato dal gruppo teatrale del liceo. Dopo lo spettacolo in programma oggi, giovedì 27 ottobre, alle 10,30 riservato agli alunni della scuola, ci sarà quello delle 17,30 aperto ad autorità, cittadinanza e alunni delle scuole medie.

Il testo è quello che, scritto dai ragazzi del laboratorio teatrale dell’anno scolastico 2019-2020, non fu rappresentato causa pandemia. Adesso che la situazione si è normalizzata, il testo viene finalmente messo in scena da un nuovo gruppo di alunni attori: Lavinia Albini, Eva Alfinito, Luca Bagnoli, Alessia Di Michele, Matteo Faraglia, Viola Fattori, Leonardo Luciani, Giulia Marinelli, Gabriele Martoni, Samuel Santarelli.

Il tema, oltre quello del bullismo, è la necessità di relazioni affettive. Infatti i due protagonisti, età e mondi diversi, un narcisista che si difende dalle delusioni del mondo con l’egoismo, ed un emarginato che dal mondo vorrebbe essere accettato, ma non lo è, con l’aiuto reciproco matureranno ed arriveranno a vivere una vita migliore, non più in solitudine, ma ricca di relazioni. Coordinatrici del progetto, che va dalla stesura del testo alla messa in scena, sono le professoresse Anna Rita Venanzi e Chiara Del Soldato. "Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno creduto in Nessuno è un’isola, in particolare alla casa farmaceutica Takeda, con cui il liceo ha già collaborato per la realizzazione di uno spot a favore della donazione del sangue, che ha sponsorizzato lo spettacolo per l’area audio video" fanno sapere dal liceo scientifico Carlo Jucci.

