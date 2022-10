Rieti, la Provincia chiede di potenziare i treni per Roma

Monica Puliti 26 ottobre 2022 a

a

a

Più treni per i pendolari dalla Sabina in direzione Roma. Il vicepresidente della Provincia, Ilario Di Loreto, ha scritto alla Regione Lazio e a Trenitalia per chiedere di aumentare le corse in partenza da Orte e che si fermano nelle stazioni di Civita Castellana - Magliano Sabina, Collevecchio, Stimigliano, Gavignano Sabino e Poggio Mirteto. Due in particolare le richieste: un treno in più all'alba per permettere a studenti e lavoratori di raggiungere la Capitale in orario consono e coprire il buco mattutino quando, addirittura, è impossibile viaggiare per mancanza di corse.

Fiamme vicino ai binari della ferrovia. Ipotesi dolo, indagano i carabinieri

“La linea Orte-Fiumicino – scrive Di Loreto - è utilizzata ogni giorno da migliaia di pendolari che vivono in Sabina e hanno bisogno di viaggiare per e da Roma. La ferrovia è da sempre uno dei punti di forza delle comunità che si affacciano sulla valle del Tevere, fino ad oggi immuni dallo spopolamento proprio perché questi territori hanno attratto nuove famiglie dall'area metropolitana grazie a una buona rete di collegamenti che oggi appare però insufficiente. D'accordo con i sindaci del territorio, ho avanzato la richiesta di corse aggiuntive affinché vivere in Sabina possa essere sempre più confortevole e agevolare diritti costituzionali quali il lavoro e lo studio. Attendiamo fiduciosi una risposta dall'amministrazione regionale e da Trenitalia”.

Cotral: ritardi nelle corse. Disagi per 300 studenti

Le criticità, come detto, riguardano i servizi della mattina. In particolare, non è presente alcuna corsa in partenza da Orte che permetta di arrivare nelle principali stazioni dell’area urbana di Roma tra le ore 8 e le 9: l’unica soluzione possibile il treno 20559, che parte da Poggio Mirteto alle 7,40 circa. “Si chiede quindi una modifica – aggiunge il vice presidente della Provincia, che da pendolare vive in prima persona le criticità del servizio -, con partenza dalla stazione di Orte in modo da sopperire alla mancanza di corse in tali fasce orarie dalle località della provincia reatina più distanti della linea”. Di Loreto evidenzia un’assenza di servizi di collegamento diretti verso Roma anche tra le 9 e le 13, circostanza che costringe i tanti lavoratori nei settori dei servizi a viaggi in auto. “Anche in questa fascia – conclude – si richiede l’inserimento di una corsa da Orte a Roma Tiburtina con partenza tra le 10 e le 11”.

Passo Corese, code e disagi per il cantiere della rotatoria di Borgo Santa Maria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.