Rieti, comune di Fara convocato dalla Corte dei conti sul piano di riequilibrio

Paolo Giomi 26 ottobre 2022 a

a

a

Il futuro economico, e quindi anche amministrativo, del Comune di Fara Sabina si lega ad una data, quella del prossimo 17 novembre, quando l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Cuneo sarà ascoltato nelle aule laziali della Corte dei Conti per discutere, in udienza pubblica, del piano di riequilibrio avviato dall’ente nel 2017, e che ancora attende il vaglio della stessa Corte. A fare il punto della situazione è lo stesso primo cittadino farense, dai microfoni della trasmissione radiofonica “A Tu Per Tu”, andata in onda il 26 ottobre 2022 sulle frequenze di Radiomondo-Rietinvetrina: “Il Comune è stato poi convocato per il prossimo 17 novembre Corte dei Conti ad un dibattimento pubblico per valutare l’approvazione del piano di riequilibrio – ha spiegato la Cuneo -che se ratificato consentirà di sistemare alcune situazioni economiche di disavanzo nel corso degli anni, e di dare copertura a debiti fuori bilancio evidenziati negli anni, senza andare ad aggravare troppo la nostra cittadinanza. Non dobbiamo nascondere nulla ai nostri cittadini, pertanto diciamo pubblicamente che il verificarsi di queste situazioni comporta per forza di cose un innalzamento delle aliquote, e quindi un innalzamento delle spese sostenute da tutti. Ci auguriamo che l’approvazione del piano possa in qualche modo congelare la situazione, e non andare ulteriormente ad impattare sulle tasche dei cittadini”.

Piano di riequilibrio finanziario, l'opposizione chiede chiarimenti sui conti del Comune



E quali sono gli scenari possibili a seconda del pronunciamento della Corte? “Nel caso in cui il piano non venisse accettato ci sono diverse strade da valutare: un ricorso al provvedimento della Corte dei Conti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oppure l’accoglimento di eventuali aggiustamenti proposti dalla stessa Corte, e quindi la rimodulazione del piano secondo i dettami forniti dalla magistratura contabile, e in ultima istanza, la peggiore, la dichiarazione del dissesto che, onestamente, ci auguriamo non si palesasse nemmeno come ipotesi”.

La notizia della convocazione del Comune presso le aule della Corte dei Conti non è certo piaciuta alle minoranze.

Piano di rientro, salta l'incontro Minoranza: “Comune nel caos”

Dal quartier generale del Partito democratico di Fara Sabina, il segretario Alessandro Spaziani parla di “una situazione che negli anni è notevolmente peggiorata. Ricordo infatti che già nella campagna elettorale del 2016 e in seguito dai consiglieri eletti fu più volte denunciata la grave situazione finanziaria dell’ente – dice il leader del Pd farense, richiamando la denuncia pubblica sui conti di Fara postata in un video dall’allora candidato sindaco del centrosinistra, Carmelo Tulumello, che evidenziò una ad una tutte le presunte (e ora confermate dalla Corte) incongruenze sul piano elaborato dall’allora sindaco, Davide Basilicata - nonostante le richieste di chiarimento la Corte dei Conti ha giudicato ‘non trasparenti e non affidabili’ le risposte. Questo a riprova che dal 2016 ad oggi chi ha denunciato aveva delle valide ragioni per farlo”.



De Santis (Pd): “Da anni non si fa luce sullo stato finanziario dell'ente”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.