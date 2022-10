Rieti, vertenza Reset: i sindacati chiedono aiuto alle istituzioni

27 ottobre 2022 a

a

a

Quello che veniva descritto come l’autunno caldo nei primi di settembre, per descrivere il periodo difficile da dover affrontare, si comincia a far sentire. La ventata di crisi socio-economica, sta investendo anche il Reatino. Un’altra azienda è entrata nella fase critica, con il mancato pagamento di 4 mesi di salario ai propri dipendenti. Oggi (27 ottobre 2022) gli operati della Reset iniziato il loro quarto giorno di sciopero, dopo il deludente incontro di martedì pomeriggio con Unindustria, i rappresentanti dell’azienda e i sindacati di Fiom, Uilm e Fim Cisl. Dall’incontro ci si aspettava qualcosa di positivo, ma secondo i sindacati è stato sconcertante il silenzio dell’azienda.

Vicenda Reset: trovata l'intesa sugli arretrati

Le richieste fatte dai sindacati, sono state quelle di intervenire “almeno” con la cassa integrazione. Nessuna risposta da parte dell’azienda, che ha invece replicato con delle possibili lettere di richiamo verso il lavoratori, per il mancato svolgimento delle sanzioni. “Sale la preoccupazione e il rammarico – ha commentato il segretario organizzativo della Uilm Rieti, Federico Ostili – davanti alla completa assenza da parte dell’azienda. Stiamo parlando di intere famiglie, che senza il salario avranno e molte di loro già hanno delle enormi difficoltà per fare la spesa per mangiare. Chiediamo l’intervento urgente del sindaco Sinibaldi, del presidente della provincia Calisse e delle Regione, per la convocazione di un tavolo d'incontro”. Dei 70 dipendenti, già 8 sono andati via per cercare un possibile altro impiego, ma tra i 62 lavoratori restanti la delusione è davvero grande. “Con il passare delle ore – ha dichiarato un dipendente dell’azienda – cresce anche la preoccupazione. Vogliamo delle risposte, che possano garantire il nostro diritto a percepire il salario per il lavoro che svolgiamo, con passione. 4 mesi senza stipendio sono tanti, per chi deve mantenere una famiglia con dei bambini”.

Vertenza Reset: il presidente del consiglio comunale Valentini e l'assessore Chiarinelli incontrano i lavoratori in sciopero

L’azienda nata nel 2015 è attiva nel settore dell’economia circolare e dell’energia da fonti rinnovabili. Un settore, che nonostante il momento difficile per l’economia, è uno dei pochi a stare in salute e proprio per questo non sono pochi i dipendenti e non solo a farsi delle serie domande sull’operato dell’azienda stessa. “Una situazione difficile e preoccupante - ha commentato il segretario provinciale della Fiom, Luigi D’Antonio – che richiede l’intervento immediato di tutte le istituzioni, per la salvaguardia e la dignità delle famiglie dei dipendenti coinvolti. Senza salario diventa difficile poter andare al mercato per fare degli acquisti”. Tra le mille giustificate preoccupazione, una bella notizia ha colorato di gioia ed ottimismo, con la nascita di Nicolò. I suoi genitori lavorano insieme all’interno della Reset e sparano quanto prima, che tutto torni nella normalità, per dare un futuro sicuro alla loro piccola stella.

Settanta lavoratori di Reset a rischio: "Sciopero e presidio a oltranza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.