Rieti, il comandante Verducci lascia la stazione dei carabinieri di Magliano

Dopo 39 anni di servizio, il luogotenente carica speciale Renzo Verducci lascia il servizio attivo dell’Arma dei carabinieri. Classe 1962, cavaliere al merito della Repubblica Italiana, insignito della Medaglia Mauriziana al Merito e della Medaglia d’Oro al Merito di Lungo Comando, si è arruolato nell’Arma nel 1983 e, prima di approdare alla stazione di Magliano Sabina, dove ha retto il comando per 28 anni, ha prestato servizio presso altre stazioni carabinieri in Emilia-Romagna e Sardegna.

Nell’imminenza del suo ultimo giorno di servizio, il comandante della Compagnia di Poggio Mirteto, tenente colonnello Pietro Ronci, alla presenza di tutti i carabinieri della stazione e del sindaco di Magliano, Giulio Falcetta, lo ha salutato calorosamente consegnandogli una pergamena firmata dal comandante provinciale Carabinieri di Rieti, colonnello Bruno Bellini, in segno di riconoscenza per il contributo fornito all’Istituzione nel corso della sua carriera.

Il tenente colonnello Ronci, nel salutare il luogotenente Verducci, oltre a ringraziarlo per quanto fatto, ne ha sottolineato la lealtà, la disponibilità verso i cittadini e lo spirito di sacrificio, qualità che gli hanno permesso di distinguersi nel corso della sua lunga e onorevole carriera militare.

Al luogotenente c.s. Renzo Verducci e alla sua famiglia i più sentiti auguri da parte di tutti i carabinieri del comando provinciale di Rieti.

