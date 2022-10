Rieti, nuovi dirigenti alla Digos e Squadra mobile

26 ottobre 2022 a

a

a

Il commissario capo Marco Stamegna ha assunto l’incarico di dirigente della squadra mobile prendendo il posto, dopo un periodo di naturale affiancamento e passaggio di consegne, del vice questore Antonella Maiali che è andata a ricoprire il prestigioso incarico di capo di gabinetto della Questura in sostituzione del vice questore Rodolfo Savio, andato in pensione per raggiunti limiti di età. Stamegna è nato a Priverno nel 1983 ed ha conseguito nel 2010 la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Nel 2014, dopo essersi diplomato presso la scuola di specializzazione per le professioni legali a “La Sapienza” di Roma, ha conseguito il titolo di avvocato.

Ha fatto ingresso nell’amministrazione della pubblica sicurezza nel 2016, con l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia e, dopo la frequentazione del previsto corso di formazione, durante il quale ha conseguito anche il master in “Scienze della Sicurezza”, sempre presso l’università “La Sapienza”, ha maturato le sue prime esperienze professionali sul campo presso la Questura di Pordenone.

Durante la sua esperienza a Pordenone ha anche ricoperto l’incarico di vice capo di gabinetto della Questura. Analogamente, stante il trasferimento del vice questore della Polizia Enrico Simeoni all’ufficio coordinamento e pianificazione forze di Polizia del dipartimento della pubblica sicurezza, il vice questore Maria Letizia Appolloni, dirigente di vasta esperienza nella Polizia, da molti anni in servizio in questa sede, dove ha diretto numerosi uffici della Questura, ha assunto l’importante incarico di dirigente della Digos, ufficio al quale, come è noto, fanno capo le attività info-investigative di contrasto al terrorismo e di supporto al Questore per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Inoltre, l’incarico di dirigente dell’Upg. e Sp da cui dipende la squadra volante e i posti di Polizia di Passo Corese e Terminillo, impegnati nel quotidiano controllo del territorio, è stato affidato al commissario Gianluca De Santis, per molti anni in servizio in questa provincia nel ruolo degli ispettori della Polizia e già dirigente dell’Ufficio tecnico logistico provinciale della Questura di Rieti.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.