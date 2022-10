Rieti, giallo scomparsa di Silvia Cipriani: spuntano due video girati dal nipote

26 ottobre 2022 a

Sul giallo della scomparsa di Silvia Cipriani, sono spuntati due nuovi video in cui si vedono alcuni dettagli che hanno attirato l'attenzione degli inquirenti. Si tratta di immagini registrate in momenti diversi da Valerio Cipriani, il nipote dell’ex postina di Rieti scomparsa. Il primo risale al 7 settembre ed è stato realizzato con il cellulare, Valerio riprende la salita verso la casa di Cerchiara dove viveva abitualmente Silvia e prosegue fino alla casa dell’ex postina.

In questo video gli inquirenti hanno subito individuato gli stessi dettagli che fin da subito hanno destato molta preoccupazione in Valerio. In particolare il cancello dell’ingresso spalancato, le porte del pollaio e del granaio aperte, anche l’accesso del garage era aperto, con assenza dell’automobile di Silvia Cipriani. La porta di ingresso all’abitazione però era chiusa, e anche questo è un dettaglio sospetto perché, come più volte detto, si tratta di una porta che si può aprire facilmente. La casa dell’ex postina è stata posta sequestro il 5 ottobre, alcune settimane dopo la scomparsa dell'ex postina avvenuta tra il 21 e il 22 luglio, con la denuncia presentata il 23 luglio dal nipote Valerio. Il 26 settembre il ritrovamento dell’automobile, una Fiat Palio e quelli che si sono poi rivelati i resti di Silvia.

C’è anche un altro dettaglio che sarà esaminato dagli investigatori e riguarda la telefonata che la 77enne ha fatto alle ore 18, poche ore prima di sparire, a una cugina. Effettuata da un telefono fisso, si indaga per capire se sia partita dalla casa di Rieti oppure da quella di Cerchiara. Saranno esaminate anche le riprese di alcune telecamere che potrebbero aver ripreso il passaggio dell’auto di Silvia. Ma il mistero sul giallo di Cerchiara si fa sempre più fitto. O forse no.

