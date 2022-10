Rieti, giallo Cipriani: aggredita giornalista della Rai: “E' stato il padre di Tamara”

25 ottobre 2022 a

“Sono stata aggredita dal papà di Tamara, la moglie di Valerio”. Queste le frasi pronunciate dalla inviata del programma di Raiuno Storie Italiane, Roberta Spinelli. Parole gravi che hanno fatto sobbalzare tutti i presenti in studio a cominciare dalla conduttrice Eleonora Daniele. Secondo quanto affermato dalla giornalista che segue la vicenda sarebbe stata “vittima di minacce e aggressioni verbali da parte del padre della moglie di Valerio, il nipote di Silvia, unico indagato per omicidio volontario.

L’episodio risale ai primi giorni di settembre e la giornalista di Storie Italiane ha raccontato “di aver visto un'auto partire dalla rampa del cancello della casa di Cerchiara. Il veicolo - continua - si è rivolto a tutta velocità verso di noi, spingendoci ad allontanarci, e quando abbiamo chiesto spiegazioni sono stata pesantemente offesa. Parole irripetibili ma di questo episodio ho preferito non dire nulla”.

Poi il racconto della giornalista si fa più dettagliato: “In quei giorni - sottolinea Roberta Spinelli - si stava cercando ancora Silvia, e non c'erano ancora indagati. Mi è sembrato strano che avesse cercato di depistarmi dicendo che Silvia Cipriani non abitava in quella casa. Quando mi sono avvicinata dopo che aveva provato a venirci addosso con l’auto sono partite le offese”. Parole che hanno sconvolto gli ospiti in studio e la stessa conduttrice che ha annunciato azioni a tutela della sua inviata in merito a questo grave episodio.

