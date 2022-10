Rieti, stagione invernale a rischio: niente riapertura della stazione dei vigili urbani al Terminillo

Monica Puliti 26 ottobre 2022 a

a

a

Il meteo non gioca a favore del Terminillo. Il 2022, dicono gli esperti, è stato l’anno più caldo dal 1800 ad oggi - ce ne siamo accorti dalle temperature infernali della scorsa estate e da un’ottobrata più somigliante a una primavera – e, probabilmente, continuerà ad esserlo ancora per i restanti mesi. Circostanza che porta il Comune a frenare, almeno per il momento, sulla riapertura della stazione dei vigili urbani in via dei Villini, nei locali della scuola elementare di proprietà dell’Ente.

Formichetti (Società Funivia): "Gli impianti di risalita del Terminillo non riapriranno"

La volontà di riattivare questo importante presidio sulla stazione, al servizio di automobilisti e cittadini, era stata espressa qualche settimana fa al Corriere di Rieti dall’assessore Oreste De Santis, accompagnata dalla constatazione che la cosa si sarebbe realizzata in tempo per l’apertura della stagione sciistica e senza investire troppe risorse economiche vista la disponibilità, appunto, dei locali, semplicemente da ripulire, di proprietà del Comune. Adesso, dunque, senza un quadro meteorologico che dia conforto sul prossimo futuro, l’amministrazione comunale ha deciso di fermarsi con il progetto di riapertura della stazione di polizia locale e restare a guardare l’evolversi della situazione.

L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE CARTACEA DEL CORRIERE DI RIETI

Terminillo, si accelera per riaprire gli impianti e salvare la stagione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.