Rieti, truffe agli anziani: i consigli dei carabinieri di Fara in Sabina

25 ottobre 2022 a

a

a

La campagna informativa posta in essere dal comando provinciale Carabinieri di Rieti in favore della cittadinanza, soprattutto degli anziani e delle fasce sociali più deboli, allo scopo di prevenire il fenomeno delle truffe e dei furti in abitazione, prosegue anche in questi primi giorni d’autunno. In questo ambito, presso il centro anziani della frazione di Passo Corese il luogotenente carica speciale Rosario Caliendo, Comandante della locale stazione dei Carabinieri, alla presenza di Roberta Cuneo, sindaco di Fara in Sabina che ha manifestato grande sensibilità al problema e assoluta disponibilità nell’organizzazione dell’incontro, ha illustrato ai numerosi intervenuti le tecniche utilizzate dai malintenzionati per carpire, sia in presenza sia telefonicamente, la fiducia di ignari malcapitati. Premesso che in tutti i casi dubbi e sempre consigliabile chiamare il numero di pronto intervento 112, il luogotenente Caliendo ha forniti semplici ma utili consigli per difendersi dai truffatori. Al termine dell’incontro è stato distribuito anche un pratico vademecum preparato dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti mentre i presenti hanno formulato varie domande al Luogotenente Caliendo, ringraziandolo per i consigli. I truffatori sono veri e propri sciacalli che, approfittando dell’apprensione creata con i loro falsi racconti, sottraggono denaro ovvero altri valori a persone particolarmente vulnerabili. Per scongiurare tali raggiri è quindi necessario non aprire mai la porta agli sconosciuti e comunque mai consegnare denaro (in contante ovvero in altre forme) né altri valori a chicchessia.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.