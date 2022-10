Rieti, al De Lellis attivato l'ambulatorio di diabetologia pediatrica

25 ottobre 2022 a

a

a

E’ attivo da lunedì 24 ottobre 2022 presso l’Unità di diabetologia presente al secondo piano dell’area medica del presidio ospedaliero di Rieti, l’ambulatorio di diabetologia pediatrica dedicato a bambini e adolescenti 0 - 18 anni di età. Il nuovo servizio della Asl di Rieti nasce dall’esigenza di creare una rete diabetologica pediatrica in grado di dare una risposta specialistica ai bambini e ai ragazzi con diabete sul territorio della provincia di Rieti evitando così lunghi e spesso faticosi spostamenti da parte di pazienti e familiari in altre strutture. L’ambulatorio si avvale di una equipe multidisciplinare composta da un pediatra diabetologo, un’infermiera pediatrica, uno psicologo e un dietista. L’attività ambulatoriale è incentrata sulla diagnosi, terapia e controlli specialistici periodici della patologia diabetica.

L’attività ambulatoriale permette di eseguire una prima visita: nella prima visita verrà effettuata l’anamnesi familiare, fisiologica e patologica, l’esame obiettivo con l’esecuzione di prelievo di sangue, elettrocardiogramma e visita oculistica e visite periodiche di controllo: le visite di controllo prevedono l’aggiornamento della cartella clinica, eventuali accertamenti diagnostici, uso corretto dei microinfusori, terapia educazionale, ricorso alla televisita per il monitoraggio a distanza della patologia.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.