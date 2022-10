Fonte Nuova, maxi operazione dei carabinieri contro il traffico e lo spaccio di droga: 11 arresti

25 ottobre 2022 a

Maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Roma è scattata all'alba e ha interessato il quadrante nord-est della provincia di Roma contro il traffico e lo spaccio di droga. Proprio in queste ore sono in corso perquisizioni: il centro logistico e operativo dell'organizzazione criminale era in alcuni complessi di edilizia popolare di Fonte Nuova.

Undici le persone arrestate, sono accusate di gestire il traffico di droga e le piazze di spaccio in alcuni comuni della provincia di Roma. Per questo motivo, come detto, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di arresto per 11 persone accusate, a vario titolo, di far parte di un'organizzazione che gestiva lo spaccio, ma anche il traffico di stupefacenti. Tutto tra i comuni di Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana.

L'operazione dei carabinieri è ancora in svolgimento e in questo momento sono in corso perquisizioni: il centro logistico e operativo dell'organizzazione criminale era in alcuni complessi di edilizia popolare di Fonte Nuova.

