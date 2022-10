Rieti, altri sopralluoghi nelle case di Silvia Cipriani a caccia di documenti

Paola Corradini 25 ottobre 2022 a

Dopo i sopralluoghi della scorsa settimana da parte della squadra mobile di Rieti e della polizia scientifica locale affiancata anche da quella romana, sopralluoghi che si sono svolti sia nelle due case di Cerchiara che in quella, di proprietà di Silvia Cipriani, in via delle Orchidee 12 a Rieti. Dopo essere stati per tutta la sera nell’appartamento reatino dell’ex e postina settantasettenne scomparsa il 21 luglio scorso, il mattino successivo scientifica e mobile si sono ritrovati sin dalle prime ore proprio a Cerchiara dove hanno battuto a tappeto le due abitazioni, il granaio e i garage anche in cerca di tracce biologiche o di altro tipo che potrebbero far pensare come anche persone estranee alla famiglia potrebbero aver avuto accesso alla tenuta.

Giallo Cipriani, sopralluoghi nelle abitazioni di Rieti e Cerchiara



L’indagine sulla scomparsa di Silvia Cipriani, sta diventando ormai una vera e propria caccia alla ricerca di indizi, testimoni, prove documentali e biologiche. Dalla questura di Rieti come dalla Procura, non si sbilanciano e dal giorno della scomparsa soltanto due i comunicati diramati alla stampa. Stampa anche nazionale che continua a seguire il caso da vicino come ieri mattina quando agenti della squadra mobile in borghese sono tornati, accompagnati dai due avvocati difensori di Valerio Cipriani, nipote della vittima, e ad oggi unico indagato per omicidio, per raccogliere invece materiale cartaceo e probabilmente per cercare quella famosa polizza da 51 mila euro che al momento sembra scomparsa. Stessa cosa, dopo Rieti, a cerchiar a dove anche lì sono stati raccolti altri documenti probabilmente per ricostruire gli ultimi movimenti economici di Silvia e magari chissà trovare anche le sue ultime volontà che potrebbe aver scritto.in attesa dei risultati sui rilievi effettuati all’interno della Fiat Palio station wagon rinvenuta nei boschi sotto Montenero a settembre, le indagini proseguono proprio per avere un quadro più chiaro di quanto sia avvenuto tra il 21 ed il 23 luglio i tre giorni in cui Silvia sarebbe scomparsa.

Esami sull'auto dell'ex postina scomparsa, l'ex comandante Ris: "Servirà tempo per i risultati"



Forse a rallentare le indagini, almeno inizialmente, la convinzione che in molti avevano avuto, che Silvia Cipriani fosse rimasta coinvolta in un incidente stradale o magari si fosse suicidata. C’erano le vacanze di mezzo il tribunale era chiuso e forse veramente nessuno, i parenti per primi immaginava che la storia di Silvia prendesse una strada così tragica. I sigilli alle due abitazioni frequentate dalla donna, quella di Rieti dove capitava ogni tanto, e quella di Cerchiara dove viveva abitualmente, sono stati messi soltanto il 9 ottobre dando così la possibilità a chiunque di accedere alle due proprietà liberamente.cosa che ha fatto peraltro anche Valerio, che ha anche girato dei video, nel momento in cui si è reso conto che la storia era molto più difficile e soprattutto non sapeva che fine avesse fatto sua zia. E di questo ancora oggi l’amato nipote Valerio non riesce a farsene davvero una ragione.

Scientifica oltre 20 ore nelle case di Silvia Cipriani

