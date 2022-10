Rieti, settanta lavoratori di Reset a rischio: "Sciopero e presidio a oltranza"

Marco Staffiero 25 ottobre 2022 a

Un’altra azienda del territorio entra in una fase critica, mettendo in difficoltà i dipendenti. E’ iniziato ieri lo sciopero dei 70 lavoratori della Reset di Rieti, l’azienda cleantech attiva nel settore dell’economia circolare e dell’energia da fonti rinnovabili. Alle 7.30 gli operai si sono dati appuntamento davanti ai cancelli dell’azienda in via Maestri del Lavoro, per iniziare la protesta pacifica. Chiedono l’immediata risposta da parte dell’azienda per il mancato salario di 4 mesi.

“Una situazione difficile – ha commentato Fabrizio Festuccia, dipendente dell’impresa – che coinvolge inevitabilmente le nostre famiglie. Molti di noi sono a mono reddito e senza questo salario avremo delle serie difficoltà anche per fare la spesa”. Fuori i cancelli l’aria è tesa, ma composta e tutti i dipendenti si aspettano delle risposte immediate dall’ufficio del personale. “Non è il momento di rimanere alla finestra a guardare – ha dichiarato il segretario organizzativo della Uilm Rieti, Federico Ostili -. Chiediamo un intervento da parte dell’azienda, per la richiesta degli ammortizzatori sociali per garantire l’immediato pagamento del salario ai lavoratori”. Il rappresentante sindacale della Fiom di Rieti, Simone Marchetti ha sottolineato l’accordo con Confindustria ai primi di ottobre, dove si è parlato di un acconto di 600 euro per il mese di settembre da versare entro il 18 ottobre ed il resto spalmabile in altre rate. “Le prime 600 euro sono arrivate – ha detto Marchetti - ma pochi spicci non possono garantire serenità e sicurezza”.

Altri sindacalisti trovano difficile poter capire le difficoltà dell’azienda. “Stiamo agendo – ha commentato il segretario provinciale della Fiom, Luigi D’Antonio – per il bene dei lavoratori e della stessa azienda. La Reset ha delle enormi potenzialità dato il suo settore di appartenenza in continua crescita e proprio per questo facciamo fatica a capire le ragioni del mancato pagamento dei salari”. Mentre per Vincenzo Tiberti della Fim Cisl Rieti “è innegabile l’apertura del mercato verso le fonti rinnovabili, ma l’aumento delle bollette, con i prezzi delle materie prime stanno causando un inevitabile interruzione dei flussi economici, provocando un blocco degli stipendi”. La maggior parte dei dipendenti ha superato i 40 anni di età e molti di loro anche volendo, non avranno facilità immediata per la ricerca di un altro lavoro, visto il mercato in continua ed eccesiva concorrenza. Oltre, alla più che giustificata delusione da parte degli operai per il mancato pagamento, a preoccupare è il silenzio dell’azienda, dove si fa fatica a percepire ottimismo e fiducia per le prospettive future.

