Rieti, anti-sismica una sola scuola su 202 plessi presenti in provincia

Tutti conoscono la criticità del territorio per quanto riguarda il pericolo sismico, ma nessuno o quasi conosce la pericolosità delle scuole della provincia. Alcuni dati forniti da Cittadinzattiva del territorio sono a dir poco preoccupanti. In tutta la provincia con la presenza di 202 plessi scolastici soltanto una scuola (la Merini di Compoloniano) ha una certificazione antisismica. Tutte le altre vivono in un costante pericolo, che non riguarda soltanto la certificazione antisismica, ma anche il completo adeguamento delle norme di sicurezza, che possono andare da il normale bagno, al quadro elettrico alle norme antincendio.

Mancanza di fondi, blocchi burocratici e altro impediscono un intervento immediato per la sicurezza di oltre 18 mila studenti e di tutto il corpo scolastico. Si parla di quello che fa più comodo. Le mascherine, il distanziamento, il monobanco e poi i nostri figli la mattina entrano in edifici non a norma.

“Una situazione disastrosa e pericolosa – ha commentato senza mezzi termini il coordinatore di Cittadinzattiva della provincia, Mauro Rizzetto – che richiede l’intervento immediato delle istituzioni, per evitare una possibile tragedia. Nessuna scuola, applica delle regole per la sicurezza di base e dall’altra parte dobbiamo sottolineare anche la mancanza di controlli”.

