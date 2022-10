Rieti, gattino scivola in una condotta di areazione: salvato dai vigili del fuoco

24 ottobre 2022 a

a

a

Intervento articolato e complesso per il salvataggio e il recupero di un gattino in cui si è reso necessario l'abbattimento della porzione di una parete muraria. Soccorso portato a termine dalla squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti nel centro abitato di Poggio Moiano. Qui, un gatto, era scivolato lungo una condotta di areazione, rimanendo incastrato nel fondo della tubazione. Per liberare il piccolo felino è stato necessario preliminarmente ispezionare vari locali e abitazioni privati al fine di individuare la porzione di edificio in corrispondenza della canalizzazione. Una volta accertato il sito si è proceduto alla spicconatura dell'intonaco e alla demolizione della parte superiore della parete di un vano magazzino per aprire un varco largo a sufficienza da consentire il raggiungimento dell'estremità del cunicolo di ventilazione. Qui è stato inoltre necessario rimuovere il filtro di ventilazione per il recupero del gatto, provato dallo stazionamento in ambiente molto angusto ma in buone condizioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.