Rieti, raccolta fondi per salvare il Volto Santo di Vallecupola

“Insieme per il Volto Santo di Vallecupola”: la biblioteca Angelo Di Mario ha indetto la prima raccolta fondi a scopo benefico, con l’obiettivo di raggiungere gli ottomila euro necessari per il restauro del Volto Santo e delle Storie della Croce, Sibille e Profeti (unici cicli pittorici esistenti nella Sabina, datati 1554 e tra i pochi Volti Santi esistenti in Italia) nella chiesa della Madonna Della Neve a Vallecupola. L’iniziativa è in collaborazione con l’artista e operatore culturale Gianni Turina, che ha già organizzato con successo eventi di questo tipo, come quello della scorsa estate durante la festa del Peperoncino di Rieti, per restaurare la tela di San Michele Arcangelo, Sant’Antonio e San Francesco d’Assisi (del 1600) a Greccio. Dopo la raccolta di opere che saranno custodite dalla biblioteca, sarà organizzata un'asta. Tutti i donatori saranno adeguatamente pubblicizzati e ringraziati, sia al momento della consegna che durante l’asta. “Gli affreschi all'Interno della Chiesa della Madonna della Neve si trovano in uno stato critico a causa di infiltrazioni dal tetto a da una finestra – dichiara Maria Grazia di Mario direttrice della Biblioteca - al di là dei finanziamenti che saranno investiti dalla Diocesi di Rieti, vogliamo comunque dare un contributo come Biblioteca e tutti i soldi raccolti grazie all’asta saranno devoluti alla Diocesi. Ringraziamo Gianni Turina per la disponibilità”. Sono bene accette opere di qualsiasi tematica, di autori locali e non, altre opere potranno essere realizzate ispirandosi al Volto Santo e a scorci del borgo di Vallecupola ([email protected] - cell 3473628200). “Invitiamo anche i residenti ad inviare immagini utili ad ispirare gli artisti e a collaborare con la Biblioteca. Le opere saranno pubblicate sul nostro profilo Facebook ”.

