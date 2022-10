Rieti, vertenza Reset: Valentini e Chiarinelli incontrano i lavoratori in sciopero

24 ottobre 2022 a

Il presidente del Consiglio comunale, Claudio Valentini, e l’assessore allo sviluppo economico, Claudia Chiarinelli, hanno raggiunto, questa mattina, i lavoratori dell’azienda reatina Reset che in data odierna hanno avviato uno sciopero lamentando il mancato pagamento di alcune mensilità e l’assenza di informazioni circa future strategie aziendali.

I due rappresentanti del Comune di Rieti hanno ascoltato le rimostranze dei lavoratori, ribadendo vicinanza per le difficoltà espresse, e hanno assicurato l’impegno dell’Ente e del sindaco Daniele Sinibaldi, per quanto di competenza, a interloquire con i vertici dell’azienda e con l’assessorato al lavoro della Regione Lazio per approfondire la situazione.

Val bene ricordare che i lavoratori dello stabilimento della Reset sito in via Maestri del lavoro sono da oggi in sciopero con un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento e rivendicano il mancato pagamento di 4 stipendi ma soprattutto, dicono lavoratori e siondacati, l'azienda stessa "non sembra avere una visione che possa far trasparire un roseo futuro aziendale".

