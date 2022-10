Poggio Mirteto, coltiva piante di cannabis in un terreno adiacente il proprio casolare: arrestato 50enne

24 ottobre 2022 a

I carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno arrestato un cinquantenne, originario della Bassa Sabina, in flagranza di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel primo pomeriggio, durante un servizio finalizzato proprio alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’uomo, alla guida della propria auto. Il passeggero, che in quel momento era con lui, durante il controllo, ha ammesso di detenere una modesta quantità di marijuana, regalatagli proprio dal conducente dell’auto. Per tale motivo i militari hanno sottoposto a perquisizione d’iniziativa entrambi gli occupanti dell’auto e il casolare di campagna in uso al conducente.

La perquisizione ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro altra marijuana, del peso di 15 grammi circa, riposta in diversi ambienti dell’edificio e 12 grammi circa di hashish, occultati in un mobile. Inoltre, nel terreno di pertinenza, sono state trovate 9 rigogliose piante di cannabis, dell’altezza variabile da m. 1,24 a m. 1,80, con numerose infiorescenze, ben irrigate e coltivate e con un sistema per il controllo dell’umidità del terreno. Altri residui della lavorazione ed essiccazione delle piante sono stati trovati all’interno del casolare.

Per tale ragione, il conducente dell’auto, un incensurato e insospettabile, è stato tratto in arresto, mentre il passeggero è stato segnalato amministrativamente, quale assuntore di sostanze stupefacenti, alla Prefettura di Rieti. La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. di Roma per le analisi volte a verificare la quantità di principio attivo presente nelle piante e in entrambe le sostanze. I carabinieri fanno sapere che "il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria".

