Montelibretti, convegno della Lilt sull'importanza degli screening oncologici nella prevenzione dei tumori

Nel quadro della collaborazione iniziata già alcuni anni orsono, la LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti è stata invitata dall’Amministrazione Comunale di Montelibretti al “Convegno sull’importanza degli screening oncologici nella prevenzione dei Tumori”. All’evento hanno partecipato con il sindaco Luca Branciani, che l’ha presieduto, Roberta Rossi Brunori, consigliera comunale con delega alla Sanità, Valentina Petitto, consigliera del’Ordine dei Farmacisti di Roma, Romano Baccani. Relatore Pasquale Valente, Direttore f.f. UOC Popolazione a rischio, screening e sani stili di vita dell’ASL Roma 5.

La LIlt di Rieti era rappresentata dal vice presidente Flavio Fosso e dal socio volontario Marco Fieramonti. Nel suo intervento di saluto il sindaco Branciani, oltre a sottolineare l’attivo impegno dell’amministrazione per la propaganda del prezioso tema della prevenzione, incrementato in questo periodo denominato “Ottobre Rosa”, ha rimarcato l’amicizia e la collaborazione tra Amministrazione di Montelibretti e LILT Rieti pur se operanti in due provincie diverse. La dottoressa Petitto ha commosso l’uditorio facendo la narrazione dei cinque anni trascorsi nella lotta al male e alle sue conseguenze, una battaglia vinta senza nascondersi e affrontata con grande determinazione. La dottoressa Rossi Brunori, delegat alla Sanità, nel suo intervento ha indicato la necessità di proteggere la propria salute abbracciando stili di vita sani, praticando la prevenzione e quindi utilizzando il metodo degli screening che possono scoprire la malattia al suo insorgere.

Approfondita la relazione del dottor Valente che ha parlato dei sani stili di vita, sempre più necessari con il passare degli anni, dell’importanza degli screening, delle pratiche mediche, toccando il tema “tumori”, dal suo possibile insorgere fino alla sua auspicabile sconfitta, mentre il dott. Baccani ha aggiunto al suo intervento una performance teatrale divulgativa. A sua volta il vice presidente Flavio Fosso, oltre a congratularsi per l’organizzazione del Convegno ha evidenziato l’attività della LILT Rieti sia nel territorio della provincia di Rieti, dove è attiva una Delegazione Sabina, sia in zone di confine, come appunto Montelibretti, con tutte le problematiche che ciò comporta. Egli ha indicato la necessità di diffusa comunicazione possibile affinché certi messaggi, come la prevenzione, raggiunga la maggior parte di popolazione possibile.

