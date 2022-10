Rieti, luci spente nei parchi di Magliano per risparmiare sulla bolletta

Paolo Di Basilio 24 ottobre 2022 a

Luci spente di notte nei parchi per risparmiare sulla bolletta. Il caro energia si abbatte anche sulla gestione dei beni comunali. Come aveva già annunciato da settimane il sindaco Giulio Falcetta, sulla scia delle decisioni adottate da diversi suoi colleghi, ha deliberato delle misure per contenere il consumo di energia elettrica a carico del Comune. Da oggi (24 ottobre 2022) "contribuiremo ad abbassare il consumo di energia elettrica spegnendo dopo le 22 i parchi pubblici per poi continuare con altre iniziative", ha annunciato il primo cittadino in un post pubblicato su Facebook nel quale aggiunge: "In un momento così complicato per gli approvvigionamenti, l'energia serve alle aziende per poter mantenere la produzione, facciamo tutti a meno di qualcosa e teniamo botta con Paese".

Tuttavia il sindaco ci tiene a elencare una serie di interventi alcuni dei quali avviati dalla precedente amministrazione guidata da Alfredo Graziani della quale Falcetta era vice. Interventi tesi alla tutela ambientale, al risparmio energetico e alla promozione dei progetti per la diffusione delle energie rinnovabili. Efficientamento delle caldaie di tutti gli edifici comunali tra il 2013 e il 2016, lampade a led dell'EcoOstello nel 2017 e di Palazzo Vannicelli nel 2021. La realizzazione di impianti fotovoltaici per 10Kw sui tetti dei fabbricati comunali tra il 2015 e il 2016. Illuminazione Pubblica a Led e efficientamento quadri elettrici (realizzazione 2020) siamo passati da un consumo annuo di 440.000 kWh a 118.000. “Grazie a questi interventi e altri minori il Comune di Magliano, meglio di altri, sta contenendo l'aumento di spesa quota energia. Nei prossimi mesi altri progetti sulla sostenibilità ambientale e efficientamento energetico continueranno ad alimentare una visione che va oltre il risparmio e punta a migliorare l'ambiente”, conclude il sindaco.



