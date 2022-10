Rieti, cantieri in centro: la città cambia volto

Monica Puliti 24 ottobre 2022 a

Tanti cantieri in una volta sola, come non si vedeva da decenni, per riqualificare, restaurare, ammodernare e portare a nuova vita strade, edifici, piazze e costruire infrastrutture che senza i soldi ministeriali mai si sarebbe potuto solo sognare di realizzare. Sono i fondi intercettati dall’amministrazione Cicchetti, grazie alla perseveranza e al lavoro svolto dall’ex assessore ai Lavori pubblici, Antonio Emili, attingendo ai finanziamenti del Pnrr-capitolo dedicato ai comuni del cratere sismico e dei bandi “qualità dell’abitare” e “rigenerazione urbana”, per oltre 37 milioni di euro.

Da qui al prossimo anno e mezzo – questi i tempi che intercorrono mediamente dall’affidamento degli incarichi di progettazione alla partenza dei lavori vera e propria, con gli step della progettazione, dell’approvazione del progetto, della gara d’appalto e quindi dell’apertura del cantiere – saranno avviate dunque una serie di opere il cui iter, attualmente, nella stragrande maggioranza dei casi, si trova appunto nella fase dell’affidamento degli incarichi di progettazione.

Con i 17 milioni della “qualità dell’abitare”, ottenuti a marzo 2021 in risposta al bando ministeriale, saranno recuperati i complessi monumentali del centro - ex Manni, ex ospizio Cerroni e palazzo Javarroni in via della Verdura – e riqualificate arterie come via Varrone, via Sant’Agnese, via Cintia, via Garibaldi e le piazze Mazzini, Oberdan e Largo Cairoli e realizzate, ultimo capitolo di intervento, nuove infrastrutture come il ponte dei Pozzi e l’ascensore del Pincetto che collegherà Largo Cairoli e piazza Oberdan. Dei restanti 20 milioni del bando “rigenerazione urbana”, ottenuti a fine dicembre 2021, 15 milioni serviranno per la riqualificazione di Città Giardino e dell’asse viario di viale Matteucci, 2,5 per il recupero di altri complessi monumentali di proprietà comunale come, ad esempio, il polo museale, e gli ultimi 2,5 per completare l’impianto polisportivo del campo d’altura del Terminillo. Dal Pnrr si è attinto il milione e 50 mila euro destinato al recupero del circolo di lettura del teatro Flavio Vespasiano.

