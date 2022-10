Rieti, il reatino Emanuele Orsini vince il concorso internazionale Gazzelloni

23 ottobre 2022 a

Emanuele Orsini vince di nuovo il concorso flautistico internazionale “Severino Gazzelloni”. Il giovane reatino (18 anni) è riuscito nell’impresa – finora mai concretizzata – di arrivare sul podio più alto della prestigiosa competizione per due anni consecutivi e in due categorie diverse: nel 2021 categoria A (giovanissimi) e quest’anno nella categoria B per i nati dal 2000 al 2004. Un simile traguardo l’aveva raggiunto solo Riccardo Cellacchi (all’epoca giovane promettente di Latina), quando vinse, però non consecutivamente, nelle categorie A e B (nel 2012 e nel 2014) e adesso è primo flauto nella Berner Symphonieorchester.

Emozionato e dotato di una umiltà fuori dal comune, Orsini ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria: "Una sorpresa – ha detto subito dopo il responso della giuria – Quando ci si iscrive a un concorso così importante lo si fa con la massima voglia di dare. Ma non ci si aspetta mai la vittoria. Una emozione fortissima".

Ovvio che tra un anno e l’altro cambi molto. Mi rendo conto dei miei limiti, dei miei punti di forza. È più facile lavorare quando si ha una visione realistica delle cose. Quest’anno mi sono concentrato a livello tecnico, ricordando che l’obiettivo è conquistare il pubblico con la mia musica. Partecipare al Gazzelloni e a concorsi internazionali è fondamentale per noi giovani, per lo scambio culturale con gli altri ragazzi che vengono da ogni parte del mondo. Posso vedere a che punto sono io, gli altri, ricevere feedback dai maestri così grandi. E pensare che il mio incontro con il flauto è stato casuale. Frequentavo l’ambiente musicale, mia sorella studiava pianoforte. Durante uno dei tanti saggi, ascoltai il flauto in un ensemble di flauti e chitarra. Mi rapì molto il suono, la gamma di dinamiche che può dare questo strumento. Decisi d'iniziare a studiarlo alle scuole medie". Quindi un messaggio ai suoi coetanei: "Ai giovani come me consiglio di ascoltare tanta musica, provare emozione quando si studia e quando si suona in concerto. Questo è un mestiere che non può vivere senza l’amore per quel che si fa".

