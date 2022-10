Rieti, giallo ex postina. La vicina di casa: "L'ultima volta che l'ho vista era confusa" | Video

Paola Corradini 23 ottobre 2022 a

“Silvia era agitata e confusa, forse aveva paura”. A parlare, davanti alle telecamere di Quarto Grado è Italia, un’amica di Silvia Cipriani e sua dirimpettaia nel palazzo di Via delle Orchidee 12 a Rieti. E' qui che la 77enne, ex postina che abitava a Cerchiara, si recava anche più volte a settimana. Accade lo stesso il 21 luglio scorso quando Italia vede Silvia per l’ultima volta due giorni prima della scomparsa. Sono circa le 14 quando Silvia le suona per salutarla e lasciarle alcuni prodotti del suo orto.

“Mi ha salutata e si è allontanata – ha raccontato Italia - dicendo che doveva ritornare a Cerchiara ma prima sarebbe passata a prendere le medicine”. Quindi Silvia ha dormito o no nel suo appartamento in via delle Orchidee? I rilievi effettuati all'interno dell'abitazione reatina dalla scientifica forniranno la risposta. Sempre secondo Italia, Silvia andava spesso dal dottore ed acquistava medicinali ma, stando anche alle cartelle cliniche ritrovate all'interno dell'auto due mesi dopo, non si parla di patologie particolari. Fatto sta che sabato 23 luglio il nipote Valerio lancia l'allarme per la scomparsa della zia e alle 16.30 citofona proprio ad Italia dicendole che a Cerchiara la zia non c'è. Ciò che conta però è che Italia ha dichiarato anche agli inquirenti che “nelle ultime due occasioni in cui l’ho vista non mi sembrava in forma come al solito, sembrava confusa ed aveva fretta di andare come se avesse appuntamento con qualcuno”. Forse più che confusa, magari Silvia era solo preoccupata o aveva paura per qualcosa. Ma cosa? E soprattutto ne aveva parlato con qualcuno? Se aveva dei segreti per ora sono rimasi tali.

Il cellulare lasciato in modalità silenziosa sul tavolo della casa di Cerchiara, il cancello elettrico rimasto aperto per due giorni,come il garage e la stalla. Poi la novità di una telefonata ricevuta intorno a quell'ora dalla cugina Annamaria che non chiede però a Silvia dove si trovi. Il giorno successivo Silvia viene vista, a distanza di 50 minuti, da due diverse testimoni: la prima la vede salire verso Cerchiara, l'altra invece mentre riscende verso Rieti. E poi il fattore Leonino che, la mattina del 22 luglio, va al casale tra le 9:30 e le 10 senza incontrarla e lascia sulla porta una busta con pomodori e zucchine rimasti lì fino al giorno dopo. Molte cose ancora non tornano, e infatti la polizia scientifica ha trascorso più di 20 ore all'interno della casa di Silvia, ciò fa intuire che non si ipotizza un incidente, ma un omicidio. E la casa diventa fondamentale.

Scientifica oltre 20 ore nelle case di Silvia Cipriani

