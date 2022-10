Rieti, gruppo di preghiera al bando. Parte la petizione a Corese Terra

Paolo Giomi 23 ottobre 2022 a

a

a

Non ci fermeremo, neanche dopo il decreto della Curia. Continueremo a pregare e a fare carità, nel pieno rispetto delle leggi, civili ed ecclesiastiche, e sotto il nome e il simbolo della Santissima Trinità, a cui rinnoviamo la nostra devozione. Si traduce così, in sintesi, la risposta della Compagnia di preghiera con sede a Corese Terra, ma con simpatizzanti in ogni frazione del Comune e fuori Comune di Fara Sabina, al decreto vescovile con cui il reggente della diocesi suburbicaria Sabina-Poggio Mirteto, Ernesto Mandara, ha inibito il gruppo a svolgere ogni qualsivoglia iniziativa sul territorio con quel nome e con quel simbolo.

In Sabina torna l'incubo incendi

Un decreto che ha scosso nelle fondamenta l’intera comunità, non solo della parrocchia di Corese Terra e Borgo Quinzio, ma anche di tutte le frazioni del territorio farense, con centinaia di messaggi di solidarietà pervenuti ai referenti della Compagnia, da parte di fedeli e non fedeli, che sono rimasti sconcertati da un atto, il decreto vescovile, così forte, e di cui al tempo stesso non si conoscono, ad oggi, i motivi che hanno portato alla sua promulgazione. Motivi che potrebbero risiedere in alcune frizioni, presunte o reali, tra gli organi istituzionali della parrocchia e la Compagnia. Nel frattempo, mentre dalle stanze della Santissima Trinità si prepara una lettera di risposta al decreto, con annessa raccolta firme, da presentare alla sede della diocesi sabina, a Poggio Mirteto, e forse anche agli organi ecclesiastici superiori, dalla Conferenza Episcopale Italiana al Vaticano stesso, sulla vicenda è intervenuta anche l’amministrazione comunale di Fara in Sabina, la quale ha ribadito di “non essere mai stata coinvolta, in nessun modo e in nessun momento, come giusto che sia, nella decisione assunta dal Vescovo”.

Pulizia fosso Corese, opposizione dura: “Intervento parziale, altro che bonifica”

“Vorrei giungesse la mia vicinanza ai tanti fedeli scossi in questo momento di difficoltà – ha aggiunto il sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo - con la speranza che si possa costruire, insieme alla Chiesa, qualcosa di bello e importante per le comunità di Corese Terra e Borgo Quinzio”. Dove, nel frattempo, la vicenda continua a tenere banco nelle piazze reali e in quelle virtuali, con decine di commenti e post che trattano l’argomento. E nei quali si cerca di capire quale sia stata la spaccatura tra il gruppo di preghiera di Corese Terra e il parroco, Don Gianni Dell’Utri, al quale, come ribadito dalla stessa diocesi al Corriere di Rieti, sembrerebbero essere demandate le risposte alle molte domande che circolano sul territorio.

Gruppo di preghiera di Corese Terra messo al bando dal vescovo. Scoppia il caso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.