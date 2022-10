Rieti, morto dopo essere precipitato da un ponteggio. Dramma a Leonessa: il lavorare aveva 56 anni

P. C. 23 ottobre 2022 a

Ancora una morte bianca, questa volta a Leonessa dove, venerdì pomeriggio, 21 ottobre, un operaio aquilano di 56 anni, L.D.V. è rimasto vittima di un grave incidente in un cantiere della ricostruzione. Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri, intervenuti sul posto, l’operaio sarebbe caduto da un ponteggio mobile montato all’interno di un cantiere a Ripa del Corno affidato alla ditta Scimia Arte e Costruzioni.

L’uomo stava verniciando un balcone del complesso ex Alitalia, interessato dai lavori di ricostruzione anche se i lavori erano ormai ultimati. Il 56enne si trovava lì per occuparsi delle ultime rifiniture. Proprio la chiusura del cantiere ha fatto in modo che nessuno si accorgesse subito della caduta con l’uomo rimasto a terra diverso tempo, prima dell’arrivo dei soccorsi in eliambulanza. Purtroppo per lui non c’era nulla da fare. Il corpo è all’obitorio di Rieti, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il cantiere è stato posto sotto sequestro per le indagini del caso.

La magistratura dovrà ora accertare se siano stati utilizzati tutti i presidi di sicurezza sul lavoro, verificare le eventuali responsabilità e la dinamica dell’incidente. La caduta, il conseguente trauma cranico e il ritardo nel dare l’allarme proprio perché accanto all’operaio non c’era nessuno sono stati fatali.

“A nome dell’intera Municipalità e mio personale, intendo esprimere il più sentito cordoglio alla famiglia dell’operaio aquilano che ha perso la vita all’interno di un cantiere del reatino dove stava lavorando. Un evento drammatico che tocca nel profondo il cuore della nostra comunità” ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Rieti.

