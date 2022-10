Rieti, lavoro. Quindici operai del depuratore di Campo Saino rischiano di andare a casa. "Dimenticati da tutti"

23 ottobre 2022 a

Il depuratore di Campo Saino a Rieti è passato dal consorzio industriale ad Aps durante il lockdown ma, ad oggi, qualcuno sembra essersi dimenticato dei 15 lavoratori che lavoravano nella società A&A proprio in quell’impianto. “Tutti dicevano che ne saremmo usciti migliori dalla pandemia. Ma evidentemente non è stato così”, dice Alberto Paolucci segretario generale della Uil di Rieti. I lavoratori sono tornati a far sentire la loro voce venerdì con un sit in sotto alla Prefettura nella speranza che si riapra un tavolo per affrontare la loro situazione.

Una vicenda a tratti grottesca. Il 22 marzo 2020 il consorzio del nucleo industriale reatino cede l’impianto di depurazione alla società in house della Ato3, Aps Spa che gestisce il servizio idrico integrato sull’intera provincia e in alcuni comuni della Sabina romana. “Nell’accordo di cessione del depuratore, nessuna delle parti interessate ha avuto a cuore il destino dei lavoratori, né tanto meno i due soggetti hanno ritenuto di avviare le obbligatorie procedure di Informazione alle Organizzazioni sindacali”, dicono Palmerini e Giacomelli.

“Il risultato – dicono i due sindacalisti – è che da oltre due anni le responsabilità, come in un match di tennis, si rimpallano da un soggetto all’altro e nel frattempo i lavoratori hanno già fruito del periodo massimo di cassa integrazione e hanno azzerato le ferie in attesa di una soluzione. Agli incontri già svolti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro Aps non si è presentata, mentre i rappresentanti del consorzio del nucleo industriale seppur presenti si sono limitati a garantire che nessun lavoratore sarebbe stato abbandonato, senza però far seguire i fatti alle promesse, limitandosi così a rinviare tutto a un presunto milionario investimento che prevedrebbe la costruzione di un impianto di essicazione dei fanghi”.

“Identico atteggiamento – aggiungono Palmerini e Giacomelli – lo abbiamo riscontrato nella politica che partecipa con quote consistenti queste realtà territoriali. Non è un caso che si trincerano dietro una presunta non obbligatorietà di garanzia occupazionale nei confronti dei lavoratori. Evitare nuovi disoccupati dovrebbe essere la nobile mission di ogni buon amministratore. Ma ad oggi non è stato così. Non stiamo parlando di una invenzione – concludono i due esponenti sindacali – Quanto sosteniamo è previsto dal Codice Civile e soprattutto lo stabilisce la norma di settore, il Testo Unico dell’ambiente che recita ‘il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto al nuovo gestore’”.



