Rieti, violenza in centro. Rissa con coltelli e bottiglie nella zona di Porta Conca

23 ottobre 2022 a

a

a

Non c’è solo lo spaccio di droga nel quartiere di San Francesco a disturbare il sonno di residenti e forze dell’ordine. Due sere fa, a Porta Conca, esattamente in via Nuova, altra centralissima zona della città, la Polizia è intervenuta per l’ennesimo episodio di violenza, contrassegnato da una lite con bottiglie e, parrebbe, coltelli.

Finanzieri aggrediti da extracomunitari, ricoverati in gravi condizioni al De Lellis

Fatti come questo accadono con frequenza preoccupante in questo quartiere dove, come pure a San Francesco, vive una buona fetta di extracomunitari presenti in città, molti dei quali, va detto, oltre ad abitare qui, si sono perfettamente integrati grazie anche a strutture, come quella in via Garibaldi, a loro disposizione per eventi e momenti di socialità.

Nuova aggressione al pronto soccorso del De Lellis. Colpiti alcuni pazienti in attesa

La vicinanza con la stazione, spesso ritrovo di sbandati, non aiuta, cosicché le strade che tagliano il quartiere stretto tra Porta d’Arce e Porta Conca, dove di giorno operano ben 45 tra attività commerciali ed esercizi pubblici, la notte diventano teatro di risse ed episodi come quello di due sere fa, tra la preoccupazione dei residenti – donne, studenti, anziani – spaventati per quanto accade.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI RIETI DEL 23 OTTOBRE (Edicola digitale)

Piccione ucciso sul ponte pedonale, individuato e denunciato il responsabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.