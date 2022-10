Rieti, morto sul lavoro a Leonessa. Caduto da una scala mentre ristrutturava una casa. Aveva 56 anni

22 ottobre 2022 a

a

a

Nel pomeriggio di venerdì 21 ottobre un grave incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere di Leonessa (Rieti). L’elisoccorso del 118 è stato allertato per soccorrere un operaio morto rimasto vittima di un incidente. Sembrerebbe che si tratti di un 56enne aquilano che stava lavorando nel cantiere in via Ripa del Corno per una ditta aquilana. La magistratura indaga per capire la dinamica. Pare che l'uomo sia caduto da una scala durante i lavori di ristrutturazione in una villetta. Al momento dell'incidente sarebbe stato solo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.