Rieti, il Ristorante degli Angeli di Magliano Sabina sbarca su Sky. "Tutto in famiglia" su Il Gambero Rosso | Video

“Di solito è la cucina che è in famiglia, ma nel mio caso è la famiglia che è in cucina”. Sono le parole di chef Laura Marciani pronunciate nel lancio del nuovo programma che la vede protagonista e che da mercoledì scorso della serie “Tutto in famiglia” che andrò in onda ogni mercoledì sul canale tematico Il Gambero Rosso presente nel pacchetto Sky su canali 415 e 133.

La prima puntata è andata in onda lo scorso mercoledì e la chef ha mostrato al pubblico della televisione alcune ricette tipiche del territorio come il galletto ad arrosto morto e la coratella. Il Ristorante degli Angeli è una vera e propri eccellenza del territorio. Propone una cucina di alto livello che non si è mai staccata tuttavia dal territorio proponendo i prodotti che lo caratterizzano. Una “ricetta” che è stata premiata, ormai da decenni, dalle varie guide e dalla critica. Basti pensare, per fare un esempio, che qualche anno fa il compianto giornalista Gianni Mura dedicò una voce del suo alfabeto dell’anno su La Repubblica alle salsicce assaggiate nel locale gestito da diverse generazioni dalla famiglia Marciani.

Nato come locanda negli anni, passando tra le varie generazioni, è diventato un hotel ristorante che ormai è una tappa fissa per chi vuole annusare e assaggiare i sapori di questo scorcio di territorio tra Umbria, Sabina e Tuscia magari anche facendo una capatina alla bottega che propone materie prime di primissima qualità. Oggi Laura Marciani è chef del ristorante gestito insieme ai fratelli Mauro e Marco, alle loro famiglie, e alla mamma Maria Antonietta. Il tutto nel ricordo dell’indimenticato padre Mario che è stato per anni l’anima e il cuoco della storica locanda. “Una importante promozione del territorio e della nostra Città grazie ad una straordinaria azienda locale. Complimenti a tutta la Famiglia Marciani e a Laura in particolare”, ha commentato il sindaco Giulio Falcetta dopo che è andata in onda la prima puntata.

